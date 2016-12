Moderate skader etter «Urd»

To ganger måtte brannvesenet rykke ut for å rydde vekk et tre som blåste over veibanen da uværet «Urd» traff Sola 2. juledag. Første gang var klokken 16:57, da et tre blåste over Vigdelvegen. Det andre tilfellet skjedde lenger nord i kommunen. Klokken 18:27 meldte Rogaland Brann og Redning IKS på twitter at et tre hadde blåst over ende og lå i veibanen i Esterbakken i Tananger.

Ifølge Sør–Vest politidistrikt kommer det meldinger fra hele distriktet om trær som blåser ned og ligger i veibanen, samt takbokser, trampoliner, skilt, takplater og vinduer på vidvanke.

Gjerde blåste ned

Da Solabladet var i kontakt med vakthavende i Sola kommune tidligere i dag i forbindelse med treet i Vigdelvegen, kom det frem at kommunen har også vært ute og ryddet vekk et gjerde som hadde blåst ned i Stangelandsvegen.

Meterologisk institutt har sendt ut ekstremvarsel i forbindelse med uværet, som har fått navnet «Urd».

Liten storm

For Sola er det varslet liten storm, som utover kvelden vil løye til sterk kuling.

Det er ventet høy vannstand og bølgehøyder på 11-13 meter med maksimal høyde på 20-25 meter, og folk frarådes å oppsøke bølgene.

Sola kommune skriver på sine nettsider at de tidligere i dag var ute og sjekket anlegg og bygg der vinden kan gjøre skade, og har også folk i beredskap i tilfelle løse gjenstander, trær eller annet materiell blåser over ende.