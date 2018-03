Myklebust-boliger ble solgt på én dag

HISTORISK: Fra venstre: Svein Olav Aalgaard (Aalgaard Bygg), Randi Tveit (Eiendomsmegler 1), ordfører Ole Ueland (H) og daglig leder i Sola tomteselskap Mariann Kyllingstad. Her står de foran tomten som om ikke lenge skal bli til nye rekkehus på Myklebust, og tomteselskapets første prosjekt siden oppstarten. Allerede første dag etter at boligene ble lagt ut for salg, hadde samtlige boliger fått en kjøper. FOTO: Geir Arne Løland