Dette er ikke akkurat noe pent å ha ved siden av seg. Dessuten er det lett for barn å ta seg inn, og de kan skade seg, mener nabo til branntomten i Granvegen, Barbro Narvesen. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Den nye naboen til branntomten på Skadberg, Barbro Narvesen, er så lei av at det ikke blir ryddet opp at hun har bedt eieren om å få kjøpe tomten for selv å fjerne restene etter brannen.