Øker prisene på melk og kjøtt

Årets jordbruksavtale sikrer bøndene forutsigbarhet når det kommer til prissetting av matvarene de produserer. Leder i Sola bondelag, Trond Joa, mener det skaper sikkerhet og gjør det lettere for bønder å ha en langtidsplan. FOTO: Arkivfoto Jofrid Åsland

Lederen i Sola bondelag, Trond Joa, er glad for at årets jordbruksavtale åpner opp for at bøndene skal få bedre betalt for matvarene de produserer.