Gunnar Sollys Friestad kjemper for å beholde kontanter som betalingsmiddel. FOTO: Linn Iren N. Oppedal

Gunnar Sollys Friestad er provosert over at Sparebank 1 SR-bank på Sola har grenser for hvor mye kontanter kundene kan ta ut av gangen. – Å nekte folk å ta ut egne penger er ulovlig, sier han. Banksjef Therese Haver avviser at banken gjør noe ulovlig.