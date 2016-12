Politiet har sperret av deler av Selestranden

I 14-tiden onsdag undersøker politiet og Forsvaret det som trolig er en eller flere miner, som er blåst frem av uværet «Urd», i området rundt stranden på Sele i Klepp.

Det var NRK som først skrev om funnet.

Det ble først meldt om at funnet ble gjort på Hellestøstranden og at deler av Hellestø er avstengt, men dette kan Solabladet avkrefte. Området som er sperret av ligger rett nord for Selestranden i Klepp kommune.

Se bildet større Minefunnene er gjort på Selestranden i Klepp, ikke på Hellestøstranden. MMS-foto: Håvard Ovesen

Politiet ber turgåere om å forlate stranden.

– Tallet skifter stadig, men det nærmer seg 20 miner, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Henning Andersen til Aftenbladet.

Politiet var på stedet 13.30, og opplyser en halvtime etter at de holder vakt på stranda til de har funnet ut om minene er sprengfarlige.

Det er ikke første gangen det dukker opp miner på Jærstrendene i kjølvannet av uvær. Nyttårsaften for to år siden ble det funnet en mine på Solastranden.