Positive til samboergaranti på sykehjemmene

Virksomhetsleder ved Sola sjukeheim, Liv Tjelta, forklarer at de er positive til at ektepar får dele rom dersom det er best for begge parter. FOTO: Andora Hylland Gjertsen

Sykehjemmene i Sola ønsker å legge til rette for at ektepar skal få dele rom ved behov og ønske. – En skal kunne være trygg på at dette er noe kommunen kan tilby, sier ordfører Ole Ueland.