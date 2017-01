Risavika-boikotten er over

November 2013 startet Norsk Transportarbeiderforbund en boikott av Risavika. Årsaken var at Risavika Terminal (nå Westport) nektet å gå med på forbundets krav om fortrinnsrett til lassing og lossing av skipene som anløp Risavika. Risavika Terminal ga transportarbeiderforbundet beskjed om at de bruker sine egne ansatte, som er organisert i et annet LO-forbund.

Lovstridig

Saken har vært i retten, og Høyesterett har slått fast at forbundets krav om fortrinnsrett er lovstridig. Dermed faller grunnlaget for boikott bort, og med det ender en av de lengste arbeidskonfliktene i norsk historie.

Ifølge administrerende direktør, Kurt Ommundsen, har Risavika Terminal har kommet seg vel igjennom denne boikotten.

— Både egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere har støttet opp om bedriften på en flott måte. I perioden fra boikotten trådte i kraft frem til og med 2016, så har godsvolumene i havnen økt med 48 prosent, forteller han.

Tilfreds

Ommundsen sier i en pressemelding at terminalen er tilfreds med at denne konflikten nå har funnet sin løsning.

— Dette har stor betydning både for logistikk-knutepunktet i Risavika, og vår konkurransekraft, men det har enda større betydning for konkurransekraften til sjøtransporten på et nasjonalt nivå, der havnearbeidermonopolet nå er opphevet. Nå er det viktig at alle parter jobber sammen for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, for derved å bidra til både økt verdiskaping og trygge arbeidsplasser i tiden fremover, sier han..