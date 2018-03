Satser på grønt fremfor påskegodt

SUNN PÅSKEKOS: Butikksjef Joakim Grødeland og frukt- og grøntansvarlig Heidi Risa ved Extra Sola gleder seg over godt salg av smågrønnsaker, som et sunnere alternativ til påskesnopet. FOTO: Geir Arne Løland

Hos Extra Sola velger de et grønnere fokus for påskekosen. I stedet for billig smågodt tilbyr de smågrønt i løsvekt.