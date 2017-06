Satser på husmannskost i Tananger

Kjøkkensjef Malina Dunajska skal sørge for at tanangerbuen får et bredt utvalg av vanlig og sunn mat hos Tananger lunsj og middag restaurant. FOTO: Trine Barka Højmark

For litt over to måneder siden fikk Tananger en helt ny restaurant. Her serveres det tradisjonell norsk mat og litt europeisk.