Sjelden orkidé oppdaget på flyplassen

Botaniker Dag Fosse (t.v.) fikk seg en botanisk opplevelse av de sjeldne da han fikk komme inn på flyplassområdet for å studere den uvanlige orkidé-typen som vokser der. Ingvald Erga, fagansvarlig ytre miljø i Avinor, synes det er stas at flyplassen er vertskap for en så sjelden gjest som «Solamarihand». FOTO: Geir Arne Løland