Kirkeverge Trygve Torgersen synes det er viktig å ha respekt for folks følelser og tilhørighet knyttet til gamle Tananger kapell. FOTO: Geir Arne Løland

Kirkeverge i Sola, Trygve Torgersen, har både forståelse og respekt for at mange har følelser knyttet til det gamle kapellet i Tananger. Et stort behov for materielle utbedringer kan derimot gjøre at kapellet koster mer enn det smaker.