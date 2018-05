De frivillige: Skrur sammen flyklenodier på fritiden

DETALJER: Kjell Naas har koblet opp det meste av elektronikk, men ikke alt blir strømsatt. Målet er at vingetuppene, instrumentene og halen skal få belysning med LED for å minske varmeutvikling. De fleste ledningene klippes og isoleres. – Vi tar ikke sjansen på å strømføre alt, det er for risikabelt, sier Naas. FOTO: Geir Arne Løland