Slik blir helgeværet

FUKTIG: Slik ser det ut ved sandfotballbanene like ved Sola kulturhus onsdag ettermiddag. FOTO: Geir Arne Løland

De store nedbørsmengdene den siste tiden ser ut for å ta en pause, men istedet får vi mer kjølig vind ifølge meteorologen. Selv om nedbørsmengdene har holdt høstnivå store deler av sommeren, sørger lave temperaturer nå for at høsten for alvor vil melde sin ankomst.