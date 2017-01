Snart blir det matbutikk på Myklebust

Kommunen vil nå godkjenne bygging av 30 boliger og næringslokale til butikk på Myklebust. Reguleringsplanen er oppe til politisk andregangsbehandling, og innebærer bygging av maks 30 boliger i blokk. I tillegg blir det en butikk på cirka 1250 kvadratmeter, og det er Rema 1000 som vil etablere seg her.



Nærmeste matbutikk i dag er butikkene i Tananger sentrum som ligger cirka 1,2 kilometer unna. I sitt saksdokument påpeker rådmannen at det i stor grad er rekkehus og leiligheter med to soverom som er den dominerende boligtypen på «nye» Myklebust. I så måte ønsket rådmannen at det ble sikret flere leiligheter av både mindre og større størrelser. Rådmannen mener at blokk- og butikkplanene er en god ut- nyttelse av området og anbefaler at politikerne godkjenner planene.