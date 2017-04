Snart flyr de ut av redet

Brage Midbrød, Rakel Joa, Simen Sunde Herlofsen og Silje Karin Teig fryder seg over at det endelig er deres tur til å være russ. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

13 års skolegang er snart over for avgangselevene ved Sola vgs. – Det skal bli deilig å kjenne på friheten og starte et eget liv, sier russ Silje Karin Teig.