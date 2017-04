Sola får sin første nakenstrand

Denne sommeren kan dette bli et vanlig syn på Regestranden, etter at kommunen har vedtatt å åpne for nakenbading som en prøveordning. FOTO: Skjermdump

Som et prøveprosjekt har Sola kommune besluttet å åpne for nakenbading på Regestranden i sommer. – Sola vil være en kommune for alle, sier ordfører Ole Ueland (H). Se videoreportasje lenger nede i saken.