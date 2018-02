Vasker og tar EU-kontroll mens du er ute og flyr

MILJØVENNLIG: Daglig leder i Fly & Shine, Terje Moen (t.v.) sier at det er et beskjedent estimat når det sies at 70 prosent av vannet blir renset og brukt på nytt, han mener det i realiteten er snakk om mer vann enn som så. Her sammen med Ingvald Erga, fagansvarlig ytre miljø i Avinor. FOTO: Geir Arne Løland

«Fly & Shine» åpnet dørene for få uker siden, og tilbyr reisende ved flyplassen ren og EU-kontrollert bil mens kunden er ute på tur. Daglig leder Terje Moen understreker at de er til for alle, ikke bare flypassasjerene.