Mest lest i juli: Veiprosjektet som kan ramme både hus og levebrød

Familien Meling frykter at Shellstasjonen de eier vil bli nedlagt om det ikke gjøres endringer i veiplanene for Hagakrossen. De håper at det er mulig å droppe planene om firefeltsveg på Tananger Ring. Fra høyre: Olav og Alice Meling, datteren Camilla Meling Østbø og svigersønnen Richard Skarsten. FOTO: Trine Barka Højmark