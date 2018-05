IDYLL: Tananger indre havn skal få en områdeplan, og naboer er bekymret for at det åpnes opp for utvikling av delfelt uten at det ses i sammenheng med resten av bolig- og havnemiljøet her. FOTO: Arkivfoto

Politikerne har bestemt at det skal lages en områdeplan for Tananger indre havn. Naboer håper nå den blir laget før planene for utviklingen av Danielsen-tomten blir behandlet.