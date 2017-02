Anne Grethe Vasbø gleder seg til å sette Sola på kartet, og gleder seg til å samarbeidet med næringslivet i kommunen om å definere Sola-identiteten. FOTO: Geir Arne Løland

Flyt Sola AS, selskapet som skal jobbe for et samlet, attraktivt og levende Sola kommune, har fått daglig leder. Anne Grethe Vasbø (50) er utflyttet solabu og storgleder seg til å ta fatt på jobben.