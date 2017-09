Vil dekke fylket med saus

IKKE BARE KJØTTKAKER: Nina Malmin og Christian Waage ved Lura Turistheim tror ikke solabuen er klar over hvor mange retter som finnes hos spisestedet deres. – Nå skal vi få opp kunnskapsnivået til alle som vet hvem vi er, men ikke hva vi har. Alle vet at vi har kjøttkaker, komle og koteletter, men så bråstopper det. Selv om kjøttkaker og komler står for en enorm andel av middagsomsetningen, har vi et univers på cirka 80 norske retter som vi varierer mellom i løpet av et år, sier Waage. FOTO: Kent Roar Nybø