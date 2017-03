Vil ha flere parkeringsplasser ved UiS

Parkering i gatene i Grannesbakken kan være et problem når det mangler ledige parkeringsplasser på universitetsområdet, derfor vil politikerne sørge for bedre parkeringsdekning når et bygges flere studentboliger på Grannes. FOTO: Arkivfoto

Utvalg for plan og miljø synes en parkeringsplass per 30 boliger på universitetsområde er for lite.