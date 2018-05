Utbygging i Tananger indre havn: Vil ikke vente på en områdeplan for Tananger

Roar Johannessen (Frp, t.v.), Nora A. Nilsen (H), John Sigve Tjelta (H) og Johannes Hausken (H) er fire av de fem politikerne som mener det er urimelig for en eiendomsutvikler å måtte vente på at kommunen skal lage en områdeplan for Tananger indre havn. FOTO: Helene Pahr-Iversen