Den 32 år gamle mannen, som er siktet for drapet på Mark Ole Jensen (52) i et bolighus på Røyneberg søndag 29. januar, er nå også siktet for drapsforsøk mot en annen person. Det skriver politiet i en pressemelding.



– Opplysninger som har kommet fram i saken gjør at vi nå utvider siktelsen mot ham. Nå er 32-åringen i tillegg til drapssiktelsen siktet for drapsforsøk mot en 25 år gammel mann, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig i Sør-Vest politidistrikt.



Den avdøde 52-åringen, 25-åringen og siktede var gjester i en sosial sammenkomst i det aktuelle huset på Røyneberg.

Var på permisjon fra psyk

Den siktede 32-åringen hadde en kortvarig permisjon fra Stavanger universitetssjukehus for å delta i en familiesammenkomst. Politiet har iverksatt en etterforskning for å avklare dette og har opprettet en egen sak på dette forholdet.



- Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier Lars Fredrik Bråten, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Blir varetekstfengslet

I en pressemelding skriver Stavanger universitetssjukehus at personen som er siktet for drapet er pasient ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved SUS. Pasienten var på permisjon fra sykehuset i tidsrommet da drapet skjedde. Sykehuset hadde i forkant av permisjonen vurdert at denne var forsvarlig.



Den siktede blir framstilt for varetektsfengsling i fire uker i Stavanger tingrett klokken 12.00 i dag.



Politiet ønsket ikke å si noe om hvilken relasjon siktede og avdøde har. De har heller ikke sagt noe om dødsårsaken ennå. Mannen ble obdusert mandag og det kan ta noen uker før obduksjonsrapporten foreligger.