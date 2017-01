Søndag ble en 32 år gammel mann ble pågrepet og siktet for forsettlig drap på Røyneberg. 32-åringen ble satt i arrest og ivaretatt av helse. Politiet lnsket ikke på nåværende tidspunkt å si noe om hvilken relasjon siktede og avdøde har.



Mannen ble avhørt søndag kveld.



– Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.



Politiet rykket søndag ettermiddag ut til et bolighus på Røyneberg. Der ble en mann i 50-årene funnet hardt skadet. Mannen ble erklært død på stedet kort tid etter. Det skriver politiet i en pressemelding.



Det ble gjort livreddende tiltak på stedet, men livet til mannen var ikke å redde. Mannen er dansk statsborger, men har bostedsadresse i Rogaland.

Vet ikke dødsårsaken

Politiet kan ikke si noe om dødsårsaken ennå og driver nå taktisk og teknisk etterforskning.



– Det gjensåtr en del åstedsarbeid. Det gjenstår også et par vitneavhør, og i tillegg vil siktede bli avhørt igjen. Mannen blir obdusert i løpet av dagen. Foreløpig obduksjonsrapport vil erfaringsmessig foreligge innen et par uker, sier Rand.



Søndag kveld ble også ti vitner som skal ha fått med seg hendelsesforløpet avhørt. Hva som var hendelsesforløpet vil politiet foreløpig ikke si noe om.



Jourhavende jurist Marita Hagen ville søndag kveld ikke kommentere om den siktede eller den drepte bor eller har tilknytning til bolighuset på Røyneberg.