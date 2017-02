– Hva som er hendelsesforløpet ønsker vi å holde tilbake. Vi har behov for at vitnene ikke kan ha lest seg til hva som har skjedd i avisen. Vi må vite at de har det fra åstedet. Alle detaljene rundt hva som har skjedd vil komme frem etter hvert, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig i Sør-Vest politidistrikt til Solabladet.



Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til et bolighus på Røyneberg. Der fant de Mark Ole Jensen (52) hardt skadd. Det ble gjort livreddende tiltak på stedet, men livet til 52-åringen sto dessverre ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet kort tid senere.



Like etter ble en 32 år gammel mann pågrepet og siktet for forsettelig drap på 52-åringen. Han ble satt i arrest og ivaretatt av helse.



Utvidet siktelsen

Etter flere vitneavhør ble det tirsdag klart at politiet utvidet siktelsen og 32-åringen ble også siktet for drapsforsøk mot en annen person.



– Det var opplysinger som kom frem i saken som gjorde at vi utvidet siktelsen. Jeg vil ikke gå inn på hva, men vi har god grunn for å mistenke siktede for drapsforsøk mot en 25-åring. Retten er enig i dette, sier Rand til Solabladet



Siktedes forvarer Hege Veland ønsker ikke å kommentere hvordan 32-åringen stiller seg til siktelsen.



– Av hensyn til min klient vil jeg avvente i forhold til å gi en uttalelse på vegne av ham, sier hun til Solabladet.

Gjester i selskap

Den avdøde 52-åringen, 25-åringen og siktede var gjester i en sosial sammenkomst i det aktuelle huset på Røyneberg. Det skal være snakk om et familieselskap hvor godt over ti personer var til stede.



Foreløpig vil Rand ikke kommentere hvilken relasjon siktede og den drepte har til hverandre og om det ble brukt våpen.



– Politiet ønsker nå arbeidsro og vi ønsker ro rundt familien slik at de får summet seg, sier han.



– Det vi gjør nå er å samle trådene og se på det vi vet. Det vi ikke vet må vi få mer kunnskap om. Vi avventer nå rapport fra krimteknikerne, patologene og laboratoriet. Deretter må vi gjøre oppfølgende avhør. Vi vil også få en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede for å avgjøre hans helsetilstand og vi vil oppnevne to psykologer som vil undersøke vedkommende å få klarhet i dette, sier Rand og legger til at dette arbeidet kan ta noen uker.



Hadde permisjon fra psyk

Den siktede hadde i forkant av drapet fått tre timers permisjon fra sykehuset for å delta i familieselskapet i huset på Røyneberg. Det skriver VG. Politiet bekrefter at mannen var ute på en kortvarig permisjon da drapet skjedde og Stavanger universitetssjukehus har forklart at den siktede er pasient ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved SUS.



Sykehuset hadde i forkant av permisjonen vurdert at denne var forsvarlig. Politiet satte i gang en egen etterforskning av sykehuset etter at dette ble kjent, for å se hvilke vurderinger som lå bak permisjonen. Helsetilsynet har også opprettet tilsyn av sykehuset.

Får krisehjelp

De andre som var til stede i familieselskapet får hjelp av det kommunale krisetemaet i Sola.



– Kriseteamet har en utvidet kompetanse på krisearbeid, og er en ressurs og støtte, til både berørte og pårørende i den akutte fasen ved uventede hendelser som ikke kan håndteres av det ordinære hjelpeapparatet. Kriseteamet tilbyr oppfølging i den akutte fasen. Hvor tett oppfølging som gis varierer fra sak til sak, sier kommunalsjef for levekår Wendy Finnerud, som ikke kan kommentere enkeltsaker.

Ble varetektsfengslet

Den siktede ble avhørt søndag kveld og det ble da klart at man måtte avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket. Spørsmålet om siktede erkjenner straffskyld er utsatt og man vil komme tilbake til dette når det er nærmere klarlagt hvordan siktedes helsetilstand var da drapet fant sted. Tirsdag ble den siktede varetektsfengslet i fire uker. Ifølge Aftenbladet blir mannen værende i varetekt på SUS, innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern, på grunn av sin nåværende helsetilstand.



– Vi kommer til å kreve varetekt fram til dom er falt i denne saken. Det bygger vi både på faren for gjentakelse og hensynet til allmennhetens rettsfølelse, sier Rand til avisen.



Til Solabladet sier Rand at han ikke vil kommentere hvor siktede er, men at 32-åringen får forsvarlig omsorg og at han ikke er ute blant folk.

Vanskelig tid



– Hvordan har siktede det nå?



– Det ligger i sakens natur at denne situasjonen er vanskelig både for han og hans familie. Jeg vil ikke si noe mer om denne saken slik det er nå, sier siktedes forsvarer Hege Veland.



Søndag kveld ble også godt over ti vitner som fikk med seg hendelsesforløpet avhørt. Den drepte ble obdusert mandag og foreløpig obduksjonsrapport vil forligge i løpet av noen uker. Den avdøde 52-åringen var dansk statsborger, men har bostedsadresse i Rogaland.