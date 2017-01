Søndag ettermiddag ble Mark Ole Jensen (52) funnet hardt skadet i et bolighus på Røyneberg. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå.



En 32 år gammel mann ble pågrepet på stedet og siktet for forsettelig drap. Den siktede ble satt i arrest og ivaretas av helse.



32-åringen hadde en kortvarig permisjon fra Stavanger universitetssjukehus, skriver politiet i en pressemelding. Politiet har iverksatt en etterforskning for å avklare dette og har opprettet en egen sak på dette forholdet.



– Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier Lars Fredrik Bråten, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.



I en pressemelding skriver Stavanger universitetssjukehus at personen som er siktet for drapet er pasient ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved SUS. Pasienten var på permisjon fra sykehuset i tidsrommet da drapet skjedde.



Ifølge VG var den siktede ute på en tre timers permisjon fra sykehuset for å delta i en familiesammenkomst. Politiet bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at 32-åringen var gjest i et familieselskap i huset på Røyneberg.



LES OGSÅ: 32-åring siktet for drap på Røyneberg

Etterforsker SUS

– Vi valgte å opprette en egen sak rundt helseforetaket, men jeg kan bekrefte at den siktede mannen hadde permisjon på drapstidspunktet, sier politiadvokat Erik W. Rand, som leder drapsetterforskningen til VG.



Sykehuset etterforskes i en separat sak. Kommunikasjonssjef Gottfred Tunge ved Stavanger Universitetssykehus bekrefter over for VG at 32-åringen var innlagt som pasient før drapet skjedde, og at sykehuset er kjent med politiets etterforskning.



– Vedkommende fikk permisjon, og drapet skjedde svært kort tid etter dette. Alt som er knyttet til behandling av pasienter er taushetsbelagt, så det kan jeg ikke gå inn på, sier Tunge.



I pressemeldingen skriver sykehuset at de varslet umiddelbart om den alvorlige hendelsen til Statens helsetilsyn i henhold til reglene i Spesialisthelsetjenesteloven. Det har også vært dialog mellom sykehuset og Helsetilsynet. Statens helsetilsyn har varslet at de vil gjennomføre et stedlig tilsyn på sykehuset.



Sykehuset hadde i forkant av permisjonen vurdert at denne var forsvarlig. Av hensyn til taushetsplikten, den videre tilsynsmessige oppfølgingen og politiets etterforskning, kan sykehuset ikke gi noen ytterligere opplysninger nå.

– Må avklare psykiske helsetilstand

Den siktede ble avhørt søndag kveld.



– Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Rand en pressemelding mandag.



Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.49 søndag, og var raskt på stedet sammen med brann og helse. Det ble gjort livreddende tiltak på stedet, men livet til 52-åringen sto dessverre ikke til å redde. Den drepte er dansk statsborger, med bostedsadresse i Rogaland.



– Den avdøde 52-åringen var gjest i en sosial sammenkomst i det aktuelle huset, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.



Politiet ønsket ikke å si noe om hvilken relasjon siktede og avdøde har. De har heller ikke sagt noe om dødsårsaken ennå. Mannen ble obdusert mandag og det kan ta noen uker før obduksjonsrapporten foreligger.