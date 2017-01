Tidligere Swansea-spiller vil fikse Solas keeperproblem

FOTBALL: Wyn-Jones signerte denne uken en ettårskontrakt som assistent- og keepertrener for Sola. Waliseren var i fjor keepertrener for 2. divisjonsklubben Egersunds IK, og har tidligere vært trener i Forus og Gausel.

37-åringen, som har kone fra Stavanger, hadde flere tilbud både i Norge og utlandet. Valget falt til slutt på Sola.

— Jeg har hørt veldig mye bra om klubben og har samme syn på fotball som Arturo Cleveland (hovedtrener). Vi har en spennende tropp med mange unge og sultne spillere. I tillegg venter kona og jeg barn nummer to, og bor ikke langt fra Sola. Derfor var dette det rette valget for meg nå, forklarer Wyn-Jones til Solabladet.

Fortid i Liverpool og Swansea

Wyn-Jones var selv keeper i sine yngre dager. 37-åringen har vært reservekeeper i Liverpool, har ti offisielle kamper for Swansea og har spilt i den walisiske eliteserien for topplagene Rhyl og Lllanelli. Han har også representert Wales sitt U21-landslag mellom stengene.

En kneskade i starten av 20-årene gjorde derimot at fotballkarrieren hans endte tidlig, men han har fremdeles en brennende lidenskap for sporten. Etter at han la opp har han skaffet seg NFFs A-lisens og UEFAs B-lisens som keepertrener.

— Vi vet hva Jason står for, og han er en utrolig dyktig trener. Vi trodde egentlig at han var utenfor vår liga, derfor er vi veldig fornøyde med at han nå er på plass, sier Solas hovedtrener Arturo Cleveland.

Se bildet større Solas nye hovedtrener, Arturo Cleveland, er veldig fornøyd med at Wyn-Jones nå er på plass. FOTO: Mats Haugland

Starter keeperakademi

Folk som har fulgt Solas A-lag i en årrekke mener at det kan være så mye som 25-30 år siden sist en keeper fra egne rekker tok steget til å bli fast inventar mellom stengene hos A-laget. Det vil Wyn-Jones gjøre noe med.

— Sånn kan det ikke være, og dette må vi rette opp i. Vi har flere unge og spennende keepere i klubben nå, som på sikt kan bli målvakt for A-laget, sier Wyn-Jones.

Se bildet større Wyn-Jones har ti offisielle kamper for Swansea. FOTO: Mats Haugland

Et av grepene Sola nå tar for å endre de flaue keepertradisjonene, er å starte opp et eget keeperakademi. Selv om akademiet ennå er i planleggingsfasen, vil tilbudet etter planen gjelde keepere mellom 12 og 15 år. Wyn-Jones vil lede én trening i uka, og økten vil foregå om ettermiddagen.

Om det blir mange nok påmeldte, kan tilbudet bli utvidet til to ukentlige økter på rundt halvannen time. Tilbudet vil ikke kun være for Sola-spillere - sultne talenter fra hele regionen er velkomne. Går alt etter planen vil oppstart bli allerede i februar.

— Jeg har hørt mange ganger at folk klager på tilbudet til keeperne i regionen, så nå bestemte vi oss for å gjøre noe med det. Her er keepere fra alle klubber velkomne, sier Cleveland.

— Keepere trenger spesifikk trening. Målvaktene blir mer og mer viktige i dagens fotball, og målet mitt er å gi unge talenter hjelp til å videreutvikle seg, utdyper Wyn-Jones.

Drømmer om toppkeeper

Etter selv å ha spilt flere år i Storbritannia, har Wyn-Jones med tiden opparbeidet seg et stort nettverk av kontakter på balløya. Dette nettverket vil han bruke for alt det er verdt.

— Tilbudet om keeperakademiet gjelder først og fremst unge og sultne talenter som vil nå langt. Jeg håper også at vi får på plass noen gjestetrenere fra Storbritannia, sier Wyn-Jones, og fortsetter:

— Jeg drømmer om at vi gjennom akademiet skal produsere en keeper til et lag i én av de fem store ligaene. Det hadde vært rått. Er det talenter som utmerker seg spesielt, vil jeg også sørge for at de får sjansen til å reise over til England for å prøve seg. Jeg har mange kontakter i klubbene der.

Se bildet større Mathias Paulsen (22) har også signert for Sola. Keeperen kommer fra Randaberg, og har tidligere spilt i Vikings ungdomsavdeling. FOTO: Mats Haugland

Paulsen og Hinna inn

Og det er ikke bare på trenersiden at Sola har fått nye folk på plass. Den siste tiden har klubben også signert to nye spillere. Angrepsspiller Johannes Hinna (20) kommer fra spill i Hinna. Mathias Paulsen (22) melder overgang fra Randaberg. hvor han har vært førstekeeper de tre siste årene.

— Valget falt på Sola fordi jeg har et ønske om å spille fotball på så høyt nivå som mulig. Etter en lang og god prat med Arturo Cleveland om Sola og hvordan opplegget rundt A-laget blir denne sesongen, føltes det som det riktige valget, sier Paulsen til Solabladet.

22 år gamle Paulsen, som har en fortid fra ungdomsavdelingen til Viking, legger heller ikke skjul på at klubbens signering av Wyn-Jones var viktig for at valget falt på nettopp Sola.

— Å ha en dyktig keepertrener er alfa og omega for meg. Dette var en av forutsetningene for å kunne signere. Jason virker som en spennende og dyktig keepertrener som brenner for yrket sitt, og som absolutt kan bidra til at jeg utvikler meg som keeper, avslutter Paulsen.