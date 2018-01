Ane (26) er Solas «ukjente» verdensmester

TALENT: Ane Svendsen (26) vant i egen klasse i Lisboa nylig. Her er hun avbildet på podiet sammen med trener Gilberto Ferraz. FOTO: Privat

Hun er blitt kjent for gode resultater, og ble hedret av ordføreren under nyttårsmottakelsen. Ane Svendsen (26) er et av Solas største talenter innen kampsport.