Holta om helomvendingen: - Enkelt valg

FORNØYD: 24-åringen bekrefter at hun kommer hjem til Sola. Kjæreste og familie er én av grunnene til det tredje comebacket i den gule trøyen. FOTO: Arkivbilde

Et comeback for Sola i 1. divisjon mente Malin Holta (24) nærmest var uaktuelt i starten av april. Under én måned senere har utenlandsproffen snudd om på flisa og bekreftet comeback i den gule trøya for tredje gang.