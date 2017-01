HÅNDBALL: Kanskje lever Sola-damene ennå litt på seieren over Halden forrige uke, fordi det var et motivert og kamplystent Sola-lag som i 1. omgang holdt Larvik-damene i ånde. 14-14 ved pause og med flere gode perioder for damene fra Sola.

I andre omgang dro hjemmelaget fra og tok ledelsen. Larvik er serieleder og har vunnet eliteserien de siste tolv årene. På dette laget spiller hele seks av de norske landslagsspillerne, blant andre Amanda Kurtovic, Kristine Breistøl og Sanna Solberg.

Tøffe uker

Sola-spiller Anna Bjørke Kallestad sa før kampen at de forventet en knalltøff kamp mot Larvik, noe det også ble. Men Sola-damene ble på ingen måte rundspilt, og tapte hederlig i en kamp spillerne visste ville bli vanskelig å vinne, men likevel verdt å kjempe for.

Tøff kamp kan man også forvente onsdag, da damene møter Tertnes i Bergen. Neste søndag blir det hjemmekamp mot Vipers Kristiansand.