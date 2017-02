FOTBALL: 24. februar starter Havdurs fotballskole for 64 barn og unge i alderen 11-14 år. Fem ledige plasser gjenstår i skrivende stund, men trekkplasteret tatt i betraktning blir det neppe noe problem å fylle opp også disse. Til fotballskolen kommer nemlig fire av fem trenere fra den engelske klubben Newcastle United FC, en klubb som spiller på det nest høyeste nivået i England.



- Besøket fra Newcastle skal først trene A-laget torsdagen, så blir det foredrag om spillerutvikling før fotballskolen går i gang, forklarer Arild Klingsheim i Havdur IL.



I tillegg til å dele av egne fotballkunnskaper med ivrige jenter og gutter, skal også engelskmennene i regi av Havdur IL og Frode Grøtteland på en guidet tur innom flere av de største klubbene i regionen for å se på utviklingsarbeidet som foregår i de ulike fotballklubbene.



Klingsheim synes det er spennende og kjekt at Havdur kan invitere til en slik opplevelse i anledning klubbens jubileum.

- Vi er 70 år i år, da er det greit å kunne dra i gang litt, avslutter han.