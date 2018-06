Intervju: Jensen om å ha fotballen som fulltidsjobb

JÅTTÅVÅGEN: – I Havørn lærte jeg at det finnes mange gode spillere i regionen, og at man ikke må ha de største budsjettene for å få gode lag, sier Morten Jensen. Tanangerbuen er en viktig brikke i arbeidet med å få Viking tilbake til elitefotballen. FOTO: Geir Arne Løland