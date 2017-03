Joa signerer for to nye år

Kurt Ove Joa (41) blir med videre i Sola Håndball, og har et brennende ønske om å bygge videre på den gode utviklingen i klubben. FOTO: Mats Haugland

Sola-damenes trener Knut Ove Joa har signert for to nye år med klubben. – Jeg ser gode muligheter for å bygge videre på det vi har jobbet med, sier han.