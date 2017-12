Klubbene er ikke enige i forbundets krisemaksimering

Det har alltid vært trangt om plassen i de lokale idrettshallene, men klubbene vil ikke stemme i håndballforbundets varselrop. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

Håndballforbundet ga uttrykk for at hallkapasiteten i Sola er «kritisk». Håndballklubbene er ikke like kritiske.