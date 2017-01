Tidligere Havørn-trener og tanangerbu Erik Løland er ansatt som ny daglig leder for Rogaland fotballkrets (NFF). Det melder kretsen på sine nettsider i dag, Ifølge NFF mener Løland sin mangeårige erfaring som trener på både toppnivå og breddenivå vil bidra tuk å utvikle og stimulere fotballkretsen og klubbenes arbeid med å tilrettelegge for fotballglede, muligheter og utfordringer til alle.

Erik Løland startet selv som fotballspiller i Havørn før han gikk over til Viking. I 2009 overtok han trenerrollen til Inge Thulin i Havørn. I to år trente han a-laget og jobbet som klubbutvikler før han gikk til Sandnes Ulf som utviklingssjef.

Nå starter et nytt kapitel for tananger-karen som leder for fotballkretsen.