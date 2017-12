Endelig bekreftet: Morten Jensen skal bidra til Viking-gjenoppstandelse

VIKING-TRENER: Morten Jensen (37) kommer inn som assistenttrener i Viking sammen med Bjarte Lunde Aarsheim under Bjarne Berntsen. FOTO: Skjermdump / Facebook

Flere medier meldte mandag at tidligere Havørn- og Vidar-trener Morten Jensen (37) var aktuell for assistenttrener-rolle i Viking. Tirsdag er det endelig bekreftet at tanangerbuen skal være med å ta Viking tilbake til eliteserien.