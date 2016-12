Nå kommer Rogalands største innendørs skatehall til sørabygda

Leder for prosjektet, Bernt Høyland, viser fornøyd frem tegningene til den kommende innendørs skatehallen. FOTO: Endre Leikvoll Vignes

Bernt Høyland har jobbet hardt for å få et ja til å bygge en skatehall for barn og ungdom. Etter fire år smiler han bredt da Rogalands største innendørs skatepark snart er i gang med sin byggeprosess på Tjelta.