Byr på gratis løpeglede

Stein Ronæs (daglig leder) og Vegard Idsøe (klubbansvarlig) ved Sola Sport & Fritid sier at løpegruppa er like mye for deres egen del som for de andre deltakerne. Vi trener ikke hver dag selv om vi jobber i sportsbutikk, innrømmer Idsøe. FOTO: Geir Arne Løland