Sterkt løp av Brage under Kvalfoss-sprinten

SKISKYTING— Det er imponerende at løpere kan hevde seg fra snøfattige Rogaland, kommenterte speaker under Kvalfoss-sprinten i Holmenkollen i helgen.



Og det kan de. Skiskyttertalentet Brage Szalay Pettersen endte på fjerdeplass av 108 deltakere i sin klasse (G14), bare 13 sekunder bak vinneren. Da hadde han holdt teten ut fra både første og andre skyting med ni av ti treff.



Live Szalay Pettersen i klasse K16 gjorde også et godt løp med 13. plass under lørdagens sprint. Begge løper for Figgjo IL.