Det fortsetter å gå veien for Havdur. Her fra oppgjøret mot Staal Jørpeland tidligere i sommer. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Etter at Havdur rykket ned etter kvalikrunder etter fjorårets sesong varslet laget fra sørabygda at det var et revansjelystent lag som skulle spille i 5. divisjon i år. Nå tar spillere og trenere sommerferie etter å ha inntatt tabelltoppen i puljen.