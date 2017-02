 Alle skal få reise på studietur

STUDIETUR: Norsk videregående skole skal være gratis, men studieturene koster. Strider det mot gratisprinsippet, og hva med foreldre som ikke har råd til å sende ungdommen sin til Roma, Svalbard eller Spania?



Rektor på Sola videregående skole, Janne Handeland, forteller at prinsippet om gratis videregående opplæring er veldig viktig, også med tanke på finansiering av studieturer i de forskjellige fagene de tilbyr.



Skolen har likevel ikke mulighet til å gjennomføre studieturene sine uten donasjoner, enten fra foreldre eller fra elevene selv. Skolen legger opp til at elever kan tjene penger for eksempel ved å tilrettelegge for kakesalg på skolen. Rektor forsikrer at skolen har systemer som sørger for at alle som måtte ønske det kommer med på studieturene, uansett mulighet til å bidra med pengedonasjoner til skolen.



– Dersom noen ikke ønsker å delta på studietur legger skolen selvfølgelig til rette for dette også, sier hun.

Alpene eller Sirdal

Valg av videregående skole nærmer seg med stormskritt for årets 10. klassinger. De fleste videregående skoler legger opp til en eller flere studieturer i løpet av elevenes tid i videregående skole. Sola vgs er intet unntak. I en tolkningsuttalelse til opplæringsloven på nettsiden til Utdanningsdirektoratet står det: «Opplæringsloven hindrer ikke at andre enn skoleeier finansierer skoleturer, så lenge retten til gratis opplæring ikke brytes. Elever og foreldre kan gå sammen om å finansiere turer ved f.eks. frivillige gaver, dugnader og loddsalg. Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette skje anonymt».



Sola videregående har flere turer hvert år, også internasjonale. Rektor forteller at det er en «bli-kjent-tur» på starten av førsteklasse for elever på yrkesfaglige linjer, mens bredde og toppidrett har langt flere turer i løpet av tiden på skolen. Eksempler på turer for idrettslinjene er snøhuletur, topptur, hundesledetur i Sirdalen og alpintur til Trysil eller Alpene. Handeland gleder seg også over at skolen er i ferd med å åpne et samarbeid med en skole i Grenoble, slik at det blir enda flere skiturer til de franske alper.



Toppidrett med fotball eller håndball drar på treningsleir i Spania annet hvert år.

Ulike turer for ulike studier

Når det gjelder studieturer for andre programfag, forklarer rektor at det er tradisjon på skolen for at historie og filosofi-elevene drar til Roma og politikk og menneskerettigheter-elevene drar til Oslo. Realfag-elevene drar til Island eller Svalbard, og tredje fremmedspråk, altså fransk, spansk eller tysk, drar henholdsvis på tur til Nice, Barcelona og Berlin.



Språkturen skjer vekselvis fra år til år mellom spansk og fransk og tysk. Alle med samme fremmedspråk i både første- og andreklasse drar på tur det året fremmedspråket de har drar på tur. På denne måten er man garantert mulighet til å være med på språktur. Dersom man får tilbud om språktur i andreklasse, kan man risikere å måtte velge denne turen over en annen tur det året.



– Etter planen skal tysk- og franskklassene på tur kommende skoleår. Det vil si at førsteklassinger med ett av disse språkene får mulighet til å reise i første klasse, sier Handeland.



På språkturene er man innlosjert hos vertsfamilier. Halve dagen er tilbrakt på språkskole mens resten av dagen brukes på andre opplevelser.



Skolen har flere forskjellige turer hvert år, men man setter et skille mellom obligatoriske og ikke-obligatoriske turer. Skolen har kun mulighet til å forsikre alle på de obligatoriske turene, og legger ikke til rette for mer enn en ikke-obligatorisk tur per fag, per år.