Har kjempet for pleiepengeordningen i to år. Nå kan hun endelig puste lettet ut.

Bettina Lindgren har tre alvorlig syke barn og er avhengig av pleiepengeordningen for å få endene til å møtes. I helgen ble det klart at hun vil få økonomisk trygget for fremtiden.

Publisert: 30.04.2019 kl 05:35

PLEIEPENGER: – Jeg er utrolig lettet og enormt glad. Dette skjedde ikke en dag for tidlig. Vi har nok kamper å kjempe om vi ikke skal streve for å få endene til å møtes i tillegg, sier Bettina Lindgren.

I helga ble det klart at hun og resten av Løvemammaene får gjennomslag for en pleiepengeordning som er slik de mener den burde være. Lindgren har selv tre alvorlig syke barn og er avhengig av pleiepengeordningen for å få det til å gå rundt økonomisk. Siden våren 2016 har hun ikke kunnet jobbe grunnet barnas helsetilstand, og har mottatt 100 prosent pleiepenger. De to yngste har allerede utallige sykehusinnleggelser bak seg, og barnehage er ikke et alternativ når de er på det verste.

PÅKJENNING: Bettina Lindgren er mor til tre kronisk syke barn. Her er hun sammen med datteren Heli. Foto: Privat

Ble endret i 2017

I 2017 endret regjeringen pleiepengeordningen som blant annet førte til at de som hadde langtidssyke barn fikk mindre. For å gi støtte til flere ble aldersgrensen for å motta støtte hevet fra barn opptil 12 år til barn opptil 18 år. Samtidig ble det kuttet i støtten i andre enden. Det ble satt en makstid på å motta støtte på 1300 dager og etter 260 dager ble støtten redusert til 66 prosent i stedet for 100 prosent kompensasjon slik den var.

Lindgren tok i høst initiativ til en aksjonsgruppe kalt «Løvemammaene» som kjempet mot enkelte av endringene i ordningen. Hun har konfrontert en rekke sentrale politikere, deriblant statsminister Erna Solberg.

Fikk til slutt gjennomslag

I desember 2017 vant de frem på to punkter; pleiepengene ble likevel ikke satt ned til 66 prosent etter ett år og aldersgrensen på 18 år skal ikke gjelde for barn med psykisk utviklingshemming. I desember 2018 fikk de gjennomslag for nok ett punkt; Tidsbegrensningen på å motta pleiepenger på fem år ble fjernet etter press fra opposisjonen og Krf. Men fortsatt holdt regjeringen fast ved graderingsreglene, som reduserer pengestøtten til foreldrene dersom barnet får tilsyn for eksempel på skole, i barnehage, eller en annen etablert avlastningsordning. KrF stemte med regjeringen for å beholde graderingsreglene i desember, men på KrF sitt landsmøte i helgen vedtok de å gå bort i fra dette.

– Pleiepengeordningen er ordningen for heltene som stiller opp for ungene sine døgnet rundt, som har alvorlige sykdommer. De trenger en ordning som skaper trygghet for at hverdagen deres rent økonomisk skal gå rundt. Flere foreldre våker over barna hele natten uten søvn. Dagen etter så hører foreldrene at siden du har ungene i barnehagen, så da bør du gå litt på jobb, hvis du ikke trekker vi deg i pleiepengeordningen. Foreldrene har jo jobbet hele natta allerede, sa fungerende leder Olaug Bollestad på KrF sitt landsmøte fredag referer TV2.

– Det var en enorm lettelse å få denne beskjeden, jeg gråt hele formiddagen. Denne endringen gir en trygghet for fremtiden. Nå vet jeg at vi vil ha en plass å bo og vi kan leve et noen lunde normalt liv. Vi er sikret økonomisk, sier Lindgren.

PÅ TINGET: Bettina Lindgren (t.v.), Helle C. Palmer og Nina Bakkefjord fra Løvemammamene møtte stortingspolitikere for å snakke om hvordan endringen i pleiepengeordningen rammer dem som foreldre. Foto: Privat

Gir en trygghet

Lindgren har selv ikke jobbet på mange år, mens mannen hennes har klart å være i full jobb og vært hjemme med pleiepenger når det har vært tøffest.

– Den nye pleiepengeordningen vil også sikre oss tilknytning til arbeidslivet, slik at vi kan være tryggere på å komme tilbake i jobb når det er mulig, sier Lindgren.

– Hadde du tro på at dere skulle få gjennomslag til slutt?

– Jeg måtte ha tro på det eller så kunne jeg ikke ha kjempet så lenge. Det var stunder det så mørkt ut, som da KrF snublet ved målstreken. Men nå er jeg lettet for at det gikk gjennom, sier Lindgren.

– Denne endringen betyr mest for de foreldrene som har de aller sykeste barna. Vi støtter at regjeringen ønsket å utvide ordningen til å gjelde flere, men konsekvensen ble at foreldrene med de sykeste barna skulle betale for det. Den følelsen av utrygghet som vi har hatt de siste årene har vært utmattende, sier Lindgren.

KJEMPET: Bettina Lindgren på Jåsund har kjempet hardt mot den nye ordningen. Bildet er tatt da vi intervjuet henne i september 2017. Foto: Arkivfoto

Fortsetter kampen

Selv om Løvemammaene har fått gjennomslag for pleiepengeordningen skal de fortsette å kjempe for andre saker som gjelder syke barn og deres rettigheter.

– Vi vil blant annet jobbe for Brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn, for der er forskjellen store i de ulike kommunene. Vi mener også barn bør ha et eget lovverk når det kommer til helse. Det er mange kamper å kjempe ennå, sier hun.