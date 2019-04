Havhesten dykkeklubb blant landets ti beste på å rydde i «spøkelsesteiner»

Dykkeklubber i hele Norge bidrar til å rydde kysten for gjenglemte fiskeredskaper, ofte referert til som «spøkelsesteiner». På topp ti i Norge er Havhesten Undervannsklubb i Tananger.

Publisert: 29.04.2019 kl 18:30

MILJØ: – Tapte fiskeredskaper forsøpler havet og dreper fisk og skalldyr. Disse dykkerne gjør en kjempeinnsats i kampen mot spøkelsesfiske og forsøpling, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut mandag.

I en egen app kan fritidsfiskere melde ifra om mistet fiskeutstyr, hva som er mistet og hvor det ble mistet. Det gjør jobben langt lettere for dykkerne som plukker det opp. Hittil har dykkeklubber over hele landet hentet opp 1132 teiner, garn, ruser og andre tapte fiskeredskaper fra havet. Dykkerklubbene blir honorert av Norges Dykkerforbund for å rapportere funnet redskap, heter det i pressemeldingen.

Havhesten blant topp ti

Til sammen deltar 40 norske dykkeklubber i arbeidet med å holde havet rent. Havhesten Undervannsklubb i Tananger seiler inn på en fjerdeplass på topp ti av norske klubber som bidrar til renere havbunn. Søgne Dykkerklubb figurerer øverst med 181 registerte redskaper, mens Mandal dykkerklubb kommer på en andreplass med 149 ryddede redskaper. Drøbak Undervannsklubb har funnet 92 redskaper, og slår Havhesten med 8 redskaper. Havhesten Undervannsklubb skilter dermed med 84 redskaper.

Tallene gjelder fra januar til april 2019.

Fiskerens ansvar

Departementet opplyser i samme melding at det er fiskerens ansvar at redskapene ikke blir tapt, og fiskeren har ansvar for å iverksette tiltak som forhindrer tap av redskaper. Det innebærer blant annet å sette seg inn i grunnforhold og strømforhold der du planlegger å fiske. Departementet understreker også viktigheten av å ha tilsyn med redskapen du setter ut, slik at de ikke blir stående lengre enn det som er nødvendig.

– Alle som driver fritidsfiske har ansvar for å hindre at redskaper etterlates eller mistes. Vi oppfordrer derfor alle om å melde ifra. Det er bra for livet i havet, og bidrar til at vi får mer kunnskap, sier seniorrådgiver Trond Ottemo ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet om den nevnte appen hvor tapte redskaper kan registreres.