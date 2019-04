 Hei, jeg ringer fra Microsoft. Det er noe galt med pcen din

På stjålne mobilnummer forsøker en gruppe svindlere å lure til seg penger.

Publisert: 30.04.2019 kl 09:30

MOBILTYVERI: På gebrokken engelsk mottar personer over hele landet anrop fra noen som utgir seg for å være fra Microsoft. Du blir fortalt at PCen din har problemer og at vedkommende på andre siden av telefonen kan hjelpe deg. Du har kanskje hatt problemer med PCen din og tenker at du gjerne tar i mot hjelp fra personen i telefonen.

Du slår på PCen, følger instruksene fra personen i telefonen, helt til du blir bedt om å oppgi personlig informasjon og informasjon tilknyttet bankkortet ditt. Da ringer det en bjelle hos deg, men du stoler på personen på andre siden av røret og oppgir den informasjonen vedkommende vil ha.

Noen dager senere er kontoen din tømt for penger.

De færreste har nok gått på en kjempesmell som den forklart over. Likevel er muligheten for å bli svindlet tilstede, og svindleren fremstår troverdig. Svindleren snakket ikke norsk, men han jobbet jo i Microsoft noe som gjerne forklarer saken. Svindleren ringte fra et norsk nummer, ikke et utenlandsk nummer, noe som gjør det enda mer troverdig.

Slik opererer svindleren

Svindleren ringte fra et norsk nummer, og når du søker opp nummeret ser du at det tilhører en nordmann. Det som skurrer litt er at navnet gjerne tilsier at svindleren ikke burde snakket gebrokkent engelsk, men norsk.

For svindleren har i samarbeid med andre fått tilgang til flere norske nummer som gjerne starter på de samme tre sifrene. Svindleren ringer fra sitt eget telefonnummer for å svindle, men mottakeren av anropet får opp et helt annet nummer på sin telefonskjerm, nemlig det norske nummeret svindleren har fått tak i.

På den måten skjuler svindleren sine egne spor og setter heller en helt tilfeldig person i søkelyset. Når svindleren ringer flere hundre, gjerne flere tusen personer under en tilfeldig persons nummer, er det den tilfeldige personen som får klager og spørsmål. For den personen som får nummeret sitt brukt, blir fort et offer uten å vite om det.

- Hei, du ringte meg?

- Hei, hva gjelder det?

- Hei, hva vil du?

Offeret har ikke ringt noen, men mottakeren har fått et anrop fra offerets telefonnummer, og ringer opp igjen. Og det er ikke bare en mottaker. Det er utrolig mange som ringer opp igjen til offeret, som gjerne ikke fikk svart når svindleren ringte, og lurer på hvorfor offeret har henvendt seg.



FORSTÅELSE: Noen av de som ringer opp igjen forstår at det er et svindelforsøk. Foto: Roy Skjæveland

Utrolig slitsomt

Offeret får stadige oppringninger og må forklare samtlige den samme historien om at nummeret er stjålet. Stadig nye anrop kommer inn daglig, til alle døgnets tider. Det kan være på skolen, på jobben, på kino, på trening, under middag og på natten. Den samme regla må fortelles på nytt, til nye personer om igjen, og om igjen. Utrolig slitsomt.

Og det er lite hjelp å få. Samtaler med mobiloperatør gir ingen resultat. Vi jobber med saken, det pleier å gå over av seg etter hvert, du får ta tiden til hjelp og det er lite vi kan gjøre nå er typiske svar man får dersom mobilnummeret er blitt stjålet.

Dermed er det lite annet å gjøre enn å forklare de som ringer opp igjen at de har vært utsatt for et svindelforsøk, at man selv er uskyldig og beklage forstyrrelsen.