Andreas Marken er Havørns rutinerte sisteskanse, og i kveld tar han fatt på sin tiende sesong for Tananger-klubben. Jobben som målvakt er en stilling han foreløpig er alene om, men den høyreiste keeperen er klar. – Jeg er klar, og jeg håper det gjelder for de andre óg, sier han til Solabladet.

Publisert: 29.04.2019 kl 12:05

FOTBALL: Havørn sparker i gang sesongen mandag kveld når de reiser til Vardeneset kunstgress og møter Vardeneset 2. På de siste fire kampene lagene har spilt mot hverandre, har Havørn gått seirende ut av tre av dem. På samme antall kamper har de blå i snitt puttet 3,3 mål mot Vardeneset 2.

For Andreas Marken blir kveldens kamp en milepæl. Nå tar han nemlig fatt på sin tiende sesong i Havørn-drakten. Målvakter er mangelvare i Tananger-klubben, men Marken er klar.

– Jeg er i kjempeform, jeg tror aldri jeg har vært i bedre form, sier han og gliser.

– Det har vært en bra vinter for de som har vært på trening. Eivind har gjort en god jobb og har fått til et bra opplegg med relativt få folk. De som har vært her er fit og klar.

For nettopp oppmøte på trening er et stadig problem for Havørn. Flere av spillerne prioriterer jobb og skole fremfor fotballen.

– Vi er et godt lag når vi er alle mann, vi er gode nok til å kjempe i toppen. Men vi er avhengige av et godt oppmøte, for uten det så sliter vi. Vi er ikke flere enn vi må være, verken på trening eller i troppen som stiller til kamp. Vi må også ha hellet på vår side hva gjelder skader for at det skal gå, forklarer Marken.

– Med fullt mannskap så tror jeg kanskje vi er det beste laget i divisjonen, men også sikkert det tynneste mannskapet. Det blir spennende å se, det er en lang sesong. Det er mye som kan skje, legger han til.

Jobb og skole går foran

Marken selv synes sjongleringen mellom jobb og fotball går fint. Han er foreløpig ikke den som har mest forpliktelser på hjemmefronten.

– Det handler om prioriteringer, det å prioritere å komme hit for å trene og ha det sosialt med gjengen i laget. Det handler om å sette av den tiden som kreves. Jeg har ikke unger eller noe jeg, så for meg er det fint å ha en plass å gå til, sier han og ler.

Trener Eivind Emblemsvåg sier glissent oppmøte på trening er en gjenganger i klubben.

– Vi er i den situasjonen at flere spillere har både jobb og skole som de prioriterer. Det har vi selvfølgelig forståelse for, sånn er det i 5. divisjon, sier han.

De spillerne som har møtt til trening er imidlertid klare for kamp, mener han.

– Vi er klare. Det kribler nok en del i bena for flere her, sier han.

På trenerens ønskeliste står en styrking av målvakt-standen og en generell økning i antall gripbare spillere i troppen.

– Andreas er ganske alene om målvakt-jobben. Det er heller ikke til å stikke under en stol at vi skulle hatt to-tre ekstra spillere i troppen, for der kan det tidvis bli ganske tynt. Samtidig har vi juniorspillere som har trent med oss i oppkjøringen som vi håper kan ta nye steg, forklarer han.

Ser frem til å møte de sterke lagene

Emblemsvåg er klar på målsetningen for sesongen; Havørn ønsker å kjempe i toppen. Siden fjorårets sesong har laget terpet på defensiv struktur, men også på det å avslutte angrepene på en god måte.

I mangel på lokaloppgjør som Havdur og Sunde, mener Marken at det blir kampene mot de sterkeste lagene som blir høydepunktene.

– Jeg ser mest frem til kampene mot lagene vi forhåpentligvis skal kjempe i toppen med, for eksempel Tasta og Bogafjell. Vi har tidligere sett at vi sliter mer mot de svakere lagene enn vi gjør mot de gode, så det er de kampene vi håper blir toppkamper vi ser ekstra frem til. Det er alltid kjekt å spille mot andre gode lag i kamper som betyr noe, avslutter Marken.

Vardeneset 2 - Havørn spilles på Vardeneset kunstgress mandag. Avspark er klokken 18.