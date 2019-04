 Kjip start på sesongen

– Vi er rett og slett ikke godt nok trente, sier Havørn-trener Eivind Emblemsvåg etter møtet med Vardeneset 2 på bortebane.

Publisert: 29.04.2019 kl 21:05

VBK 2 - Havørn: 2-1

Det luktet Havørn-scoring allerede etter fire minutter på Vardeneset kunstgressbane. Sesongåpningen for de blåkledde starter lovende med flere målrettede angrep. Også bakover sørger Havørns rutinerte kaptein Kevin Hodneland, Mats Økland Jellestad og Sander Nilsen for å holde tett, og det lille Andreas Marken får og hanskes med den første perioden er barnemat for ham.

Men utover i omgangen svikter konsentrasjonen noe, og det samme gjør kommunikasjonen. Vardeneset sine rekrutter kommer til sjanser først og fremst ved at Havørn gjør feil eller taper dueller.

Første mål

Omgangen blir sjanserik, og Tananger-herrene kunne satt både ett og to mål, men det er VBK som til slutt får nettet det første målet, kort tid før pause.

I andre omgang starter Havørn like friskt, og spillerne flytter i større grad høyere på banen. Flere av dødball-situasjonene har adresse Vardeneset-målet, men inn går det ikke før Tord Næss Haga endelig finner nettmaskene.

Utligningen er helt fortjent, og i lange perioder gjør Havørn en god kamp. Men et kvarter før slutt gjøres det igjen feil, og hjemmelaget får ballen igjen inn bak Marken i mål. Tross iherdige forsøk blir det ingen ny utligning på de blåkledde.

– Kjip start. Vi setter ikke målene når vi kommer til gode angrepssituasjoner, og vi gjør feil som koster oss dyrt, sier Havørn-trener Eivind Emblemsvåg.

Trenger flere spillere

Før sesongstart sa han i et intervju til Solabladet at det er en utfordring at det er litt for glissent oppmøte på trening og at laget skulle hatt noen flere spillere å ta av.

– Det er juniorspillere som har trent med oss og som er aktuelle. Det mangler litt fysikk og a-lagserfaring, men det er flere av dem som vi jobber med, sier han.

Mange av fjorårets a-lagsspillere er fremdeles med på laget, som den hardt arbeidende Vegard Olsen, duellsterke Simen Derås, goalgetteren Kjartan Ullestad og allsidige Tord Næss Haga. Blant andre. Men Emblemsvåg mener også det skorter på fysisk form som må jobbes med.

– Når flere av spillerne ligger nede med kramper tyder det på at vi ikke er godt nok trent. Vi har litt å jobbe med, men samtidig henger det også sammen med at det er litt for få på treningene, sier treneren.

Allerede torsdag er det ny kamp for kaptein Hodneland og hans mannskap. Da kommer Bogafjell til Tananger stadion.