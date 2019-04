SAS-pilotenes leder fyrer løs mot ledelsens lønnsøkninger, og mener pilotene har det verre enn kollegene i det utskjelte selskapet Ryanair.

Publisert: 30.04.2019 kl 11:25

NETTAVISEN:Hundretusenvis av passasjerer er rammet av SAS-streiken. Fortsatt er det ingen dialog mellom partene. Nå åpner pilotenes fagforeningsleder opp, og går til tøft angrep mot ledelsen i selskapet.

– Det som er fakta er at de aller fleste store selskaper i Europa som Ryanair, Easyjet, Norwegian og Widerøe har et fast turnussystem. De kan planlegge. Det kan ikke majoriteten av våre piloter. Det er et helt vilkårlig system, sier Christian Laulund som er leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund.

– Ofret oss

I 2012 startet marerittet for SAS. Det som lenge var en gullkalv i norsk luftfart med nærmest monopollignende tendenser i flere tiår, var nå på randen av konkurs, og pilotene var med på drastiske kutt i lønn og pensjon. Nå mener de å ha hengt igjen så lenge at lønna må opp.

Ifølge tall Nettavisen har fått tjener piloter omtrent én million kroner i årslønn. Med lønnsøkningen SAS-pilotene forlanger, vil snittlønnen komme opp på nært 1,2 millioner. Det mener pilotene er uproblematisk for driften av SAS.

– Våre kostnader til piloter er ikke spesielt høy. Ca. 6 prosent av totalkostnadene. Andre flyselskaper har høyere prosentvis kostnad ved pilotene. SAS har noen av de billigste pilotene, og har noen av de frieste ordningene med fri turnus. Så totalpakken for SAS er ekstremt dårlig hvis du sammenligner med de andre selskapene, sier han til Nettavisen Økonomi.

– Men ledelsen og analytikere mener dette truer selskapets eksistens?

– Det kan ikke være slik at vi som piloter skal subsidiere en dårlig drift med dårlig arbeidstid og lønn. SAS bruker over 1,5 milliarder på IT-tjenester i året. Det koster SAS like mye å markedsføre og selge billettene som de totale kostnadene for pilotene. Regnestykket deres henger ikke sammen, mener pilotenes representant.

– Verre enn Ryanair

Men selv med en drøy million i årslønn, mener pilotene at de kommer dårligere ut enn piloter i sammenlignbare selskaper.

– Ifølge en oversikt vi har, ligger vi langt etter selskaper som KLM, Lufthansa og British Airways. Når det gjelder turnus, blir vi slått av både Ryanair, EasyJet og Norwegian, som er lavprisselskaper, sier Laulund.

– Så det er verre enn Ryanair?

– Ja. Det er verre. De har et fast turnussystem for sine piloter. Vi har dårligere arbeidsforhold enn lavkostselskapene.

Laulund mener også at deres oversikt viser at de har 10 prosent lavere lønn enn kollegene i Norwegian.

– Det beror på at pilotene rykker raskere opp i Norwegian-systemet. Lønnsforskjellen er veldig stor.

Hos konkurrenten med bedre arbeidsturnus, får pilotene full støtte.

Norwegian-pilotene: – Trist

Mandag gikk Norwegian-pilotene ut med full støtte til kollegene i SAS.

– Norwegian Pilot Union (NPU) støtter våre pilot-kolleger i SAS fullt ut i deres arbeidskamp. Det er trist, men gjenkjennelig å se arbeidsgiversiden ved NHO og Lothe står frem og gi pilotene skylden for å sette passasjerene i en vanskelig situasjon, opplyser Alf Hansen fra NPU i en pressemelding.

– Ledelsen ga seg 30-60 prosent lønnsøkning

Fagforeningstoppen mener at når ledelsen har økt lønningene, skal de også få et solid lønnsoppgjør, ettersom SAS gjør det bedre økonomisk.

Ifølge SAS sin årsrapport har toppsjefen 10 millioner kroner i lønn.

– I likhet med oss i 2012 tok Rickard Gustafson (SAS-sjef, journ. anm.) også kutt for å vise moderasjon. I ettertid har Gustafson fått en pakkeøkning på sin lønn og pensjon siden 2016 på over 30 prosent. Styret har også økt honorarene med 40-60 prosent, sier Laulund.

– Men vanlige arbeidstagere som tjener rundt 400-500.000 kroner, og nå mister ferien eller ikke får besøkt familien – tror du de har sympati med dere som tjener over dobbelt så mye som dem?

– Piloter er også vanlige arbeidstagere, og svært mange av våre medlemmer tjener også rundt 400-500 000 kroner. Når det er sagt så forstår jeg naturligvis at mange er frustrert, og jeg er fryktelig lei meg for at dette går ut over tredjepart. Men dette handler om å rydde opp i en bransje som dessverre er blitt skakkjørt. Vi er redde for fremtiden. Og vi kan ikke leve lengre med de turnusordningene vi har i dag, sier han.

NHO Luftfart: – Kravene ligger langt utenfor hva vanlig folk får

Torbjørn Lothe er administrerende direktør i NHO Luftfart og representerer SAS i forhandlingene. Han mener pilotene har rett i noe, men at de stiller altfor høye krav.

– Det er riktig at en del av SAS-pilotene har uforutsigbar arbeidstid, men SAS-pilotene jobber færre arbeidsdager på grunn av det. Maksimalt 179 dager i løpet av året for de som er såkalt «variabel gruppe». Det betyr at halve året har de fri, sier han til Nettavisen Økonomi.

Lothe oppgir at pilotene neppe liker disse tallene, men det er tvingende nødvendig å holde seg konkurransedyktig i et tøft flymarked.

– En Ryanair-pilot flyr nesten 900 timer i året, mens en pilot i SAS flyr 650 timer. Jeg vet at pilotene ikke liker disse tallene, men dette er produktivitetsforskjellen selskapet sliter med.

Han sier at SAS ikke kan sammenlignes med Ryanair, EasyJet og Norwegian, fordi SAS går etter forretningsmarkedet.

– SAS må tilby et nesten døgnkontinuerlig flytilbud, for det er det kundene krever, mens Ryanair kan følge et fast mønster hver dag, sier han.

Mens pilotene raser mot lønnsøkningene i ledelsen, mener NHO Luftfart pilotene har lite å klage på.

– Lønnsnivået inkludert pensjonsordninger veldig godt markedsmessig. Det beste eksempelet på det, er at det er veldig lange lister med godt kvalifiserte piloter som ønsker å jobbe med SAS, og det er veldig liten avgang i pilotkorpset, sier Lothe.

– Kan vi forvente oss nye forhandlinger mellom partene snart?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, avslutter Lothe.